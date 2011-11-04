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Niet meer leverbaar

Digitale draadloze hoofdtelefoon

SHD8900/00

4.4

| (14) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

Draadloze muziek vol finesse

Heldere digitale transmissie, vlekkeloze ontvangst en geluid van CD-kwaliteit. De detailrijke, vloeiende akoestiek van deze hoofdtelefoon is ongeëvenaard en wordt gecomplementeerd door het ultieme comfort van de zelfinstellende binnenhoofdband en zachte oorkussens.

Bekijk alle voordelen

Zuiver tot in de kleinste details

Draadloze muziek vol finesse

  • Snel opladen

Kristalheldere digitale transmissie (2,4 GHz)

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

Echte CD-geluidskwaliteit voor optimaal luisterplezier

Echte CD-geluidskwaliteit zorgt voor optimaal muziekplezier dankzij een geavanceerde digitale transmissie, gegarandeerd zonder gegevenscompressie. U hoort geluid dat uiterst gedetailleerd is en trouw aan het origineel.

Ontwerp met twee antennes zorgt voor 360º-ontvangst

Dankzij het ontwerp met twee antennes hebt u altijd goede ontvangst ongeacht de hoek van ontvangst. De hoofdtelefoon is voorzien van twee aparte antennes die in de rechter- en linkeroorschelp zijn geplaatst voor fantastische draadloze muziek zonder onderbrekingen (perfecte ontvangst) en een grotere bewegingsvrijheid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

14

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

1

04/11/2011

Nederland

Nederland

Hoofdtelefoon draadloos

Dit is een verhaaltje van een man die de juiste geluiden niet meer zo hoort en met twee hoorapparten lukt het ook niet zo, of tot ergenis van mijn vrouw en buren dat de tv te hard staat. Dan maar een koptelefoon aanschaffen en kreeg van Philips een korting op een product wat zou aanschaffen. Errst nog even proberen met een koptelefoon die ik nog had en aangesloten op mijn tv om horen dat het geluid van de tv niet werd uitgeschakelt wat niet gebeurde. Vlug even naar de Onlineshop van Philips en daar stond deze koptelefoon SHD8900 draadloos en meteen besteld wat een fluitje van cent is en na een paar dagen komt hij netjes afgeleverd aan de deur. Dan de batterijen erin en opladen en dan toch benieuwd wat het wordt. In een winkel kun je eerst nog even horen maar nu niet en was er heerlijk genoeg niet bang van dat het mis koop zou zijn want daar ken ik de Philips producten al lang genoeg voor. Nu ik hem in gebruik heb heb ik eigenlijk spijt van dat ik deze niet eerder heb aan geschaft het is een geweldig gehoor dat je de gesprekken weer helemaal kan volgen. Het geluid van deze koptelefoon is zeer goed en het dragen is precies wat ik wilde licht en niet afklemmende oren. Het is alleen even wennen met opladen om de goede positie te vinden zodat het indicatie lampje gaat branden dat hij aan het opladen is. Maar verder alleen maar lof voor dit apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8900 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8900 Wireless HiFi Headphone

13/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Simply one of the best wireless headphones money can buy

Great audio reproduction with Wolfson ADC/DACs...No hiss, no buzzing, no crackle, good volume, smooth mid to highs, enough bass... Add convenient sleek design, super comfy and fast battery charging These phones simply rock... I have had plenty of digital headphones from varieties of great names no one can match the 8900s... I wish I purchased more! Thanks philips

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8900 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8900 Wireless HiFi Headphone

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic piece of kit

Supremely comfortable, sumtuously stylish and superb sounding set of phones. What more needs to be said? Buy them, you won't regret it!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8900 Digital wireless headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8900 Digital wireless headphones

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