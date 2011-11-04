Dit is een verhaaltje van een man die de juiste geluiden niet meer zo hoort en met twee hoorapparten lukt het ook niet zo, of tot ergenis van mijn vrouw en buren dat de tv te hard staat. Dan maar een koptelefoon aanschaffen en kreeg van Philips een korting op een product wat zou aanschaffen. Errst nog even proberen met een koptelefoon die ik nog had en aangesloten op mijn tv om horen dat het geluid van de tv niet werd uitgeschakelt wat niet gebeurde. Vlug even naar de Onlineshop van Philips en daar stond deze koptelefoon SHD8900 draadloos en meteen besteld wat een fluitje van cent is en na een paar dagen komt hij netjes afgeleverd aan de deur. Dan de batterijen erin en opladen en dan toch benieuwd wat het wordt. In een winkel kun je eerst nog even horen maar nu niet en was er heerlijk genoeg niet bang van dat het mis koop zou zijn want daar ken ik de Philips producten al lang genoeg voor. Nu ik hem in gebruik heb heb ik eigenlijk spijt van dat ik deze niet eerder heb aan geschaft het is een geweldig gehoor dat je de gesprekken weer helemaal kan volgen. Het geluid van deze koptelefoon is zeer goed en het dragen is precies wat ik wilde licht en niet afklemmende oren. Het is alleen even wennen met opladen om de goede positie te vinden zodat het indicatie lampje gaat branden dat hij aan het opladen is. Maar verder alleen maar lof voor dit apparaat.