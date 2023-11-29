Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Digitale draadloze hoofdtelefoon
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHD8900/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Lokale reclamefolder
Gebruikershandleiding
Alles (5)
Kan ik voor mijn Philips-systeem ook andere batterijen gebruiken?
Kan ik 2 Philips-hoofdtelefoons koppelen aan één basisstation?
Welke frequentie gebruikt mijn Philips-hoofdtelefoon?
Levensduur van de batterijen van de hoofdtelefoon verlengen.
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?
Storingen tijdens gebruik van Philips-hoofdtelefoon.
Muziek wordt onderbroken binnen het gespecificeerde bereik van 30 meter.