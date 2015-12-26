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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC8535/10

4

| (55) Avis

Liberté de mouvement, son clair

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo Philips SHC8535/10 est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

Liberté de mouvement, son clair

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets

Réglage automatique pratique pour une réception optimale

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Coussinets doux et préformés pour un confort assuré

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

55

Avis

26/12/2015

France

France

Ce casque à toutes les qualités requises

Il est très confortable le son est de très bonne qualité , pour moi qui regarde la TV longtemps je n est rien à lui reprocher il me convient parfaitement .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8535 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8535 Casque hi-fi sans fil

01/03/2015

France

France

Très bon produit !

Je suis vraiment satisfait de mon achat ce casque est un très bon produit rapport qualité prix de belles performances et très pratique d'utilisation et très confortable... Je remercie aussi le support de philips pour m'avoir guidé sur ce choix et les conseils d'utilisation... Merci Philips !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8535 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

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22/09/2014

France

France

Impressioné

Très très bon casque , étonnée de ces performances , je le recommande vraiment.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8535 Casque hi-fi sans fil

Oui, je recommande ce produit

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