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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC8535/10

4

| (55) Reviews & awards

De vrijheid van draadloos, helder geluid

Geniet van de vrijheid om thuis van uw muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsweergave biedt deze Philips SHC8535/10-stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

Bekijk alle voordelen

De vrijheid van draadloos, helder geluid

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

  • Zachte oorkussens

Handige functie voor automatisch afstemmen voor de beste ontvangstkwaliteit

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Voorgevormde zachte oorkussens zorgen voor een comfortabele pasvorm

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

55

Reviews & awards

10/10/2012

België

België

Geverifieerde koper

zeergoet en goede kwalitijd

heel gemakkelijk in gebruik zeer goede kwaliteit en goet om te gebruiken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones

08/06/2021

Nederland

Nederland

Uitstekend geluid en zit comfortabel

Na jarenlang intensief gebruik nog steeds uitstekend geluid en zit comfortabel.

Voordelen

Uitstekend geluid en zit comfortabel

Nadelen

Nooit minpunten tegengekomen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2019-06-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2019-06-07

28/03/2020

Nederland

Nederland

Help! Mijn oplader is kapot gegaan!

Weet iemand waar ik een nieuwe oplader kan kopen? Die geschikt is voor deze hoofdtelefoon! alle hulp is welkom

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2018-03-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2018-03-28

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