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Arrêté

Casque hi-fi sans fil

SHC8525/00

3.9

| (31) Avis

Musique sans fil exceptionnelle

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi, ce casque stéréo est le nec plus ultra du confort personnel.

Voir tous les avantages

Musique sans fil exceptionnelle

  • Base de recharge

  • Transmission FM

Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion

Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Permet de ranger et de recharger le récepteur

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

31

Avis

20/06/2013

France

France

Super produit !

Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

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20/06/2013

France

France

Super produit !

Excellent produit je l'ai depuis maintenant plus de 5 ans maintenant et voila seulement ce soir que je change les piles.... Je le recommande vivement bon certe l'aspect reste rustique,mais dans l'ensemble c'est un produit que je recommande grandement !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

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20/10/2011

France

France

Excellent produit

Très bonne qualité de son Très bonne ergonomie simplicité d'utilisation Beau produit et confortable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Oui, je recommande ce produit

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