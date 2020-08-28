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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC8525/00

3.9

| (31) Reviews & awards

Geweldige draadloze muziek

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

Bekijk alle voordelen

Geweldige draadloze muziek

  • Oplaadstation

  • FM-transmissie

De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

31

Reviews & awards

28/08/2020

België

België

Blijft hopelijk nog lang werken

Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.

Voordelen

Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit

Nadelen

Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2018-08-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Datum gebruik 2018-08-28

10/12/2018

België

België

Zeer goede koptelefoon

Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

19/04/2013

Nederland

Nederland

Top geluid!

Erg goede koptelefoon met een geweldig geluid voor eigenlijk elke soort muziek.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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