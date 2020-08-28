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Niet meer leverbaar
SHC8525/00
Geweldige draadloze muziek
De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.
Oplaadstation
FM-transmissie
De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.
3.9
van 5
31
Reviews & awards
GJVdV
28/08/2020
België
Blijft hopelijk nog lang werken
Ik heb dit toestel gekregen voor mijn verjaardag, 13 jaar geleden. Vanaf toen heb ik het iedere dag gebruikt, zonder problemen. Alle andere electronica van toen is al lang geleden vervangen, maar de koptelefoon en het laadstation werken nog steeds perfect! Ik heb twee jaar geleden wel de batterijen moeten vervangen. Ook er zijn een aantal kleine ouderdomsverschijnselen en wat slijtage te bemerken, maar niets dat de werking belemmerd.
Voordelen
Gaat lang mee, zelf na jaren intensief gebruik, een krachtige zender laat toe het te gebruiken in het gehele huis, goede kwaliteit batterij, goede audiokwaliteit
Nadelen
Het zend/laadstation is niet zo goed ontworpen, soms moet je moeite doen om de koptelefoon aan te sluiten. De zendingen zijn ook op een open kanaal, dus andere ontvangers kunnen alles oppiken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2018-08-28
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2018-08-28
frcois2
10/12/2018
België
Zeer goede koptelefoon
Maar spijtig genoeg heeft mijn koptelefoon het na 15 jaar , denk ik , ik weet niet meer precies wanneer ik hem gekocht heb , het begeven . Of de batterijen zijn kapot of het toestel werkt niet meer . Ben er al die tijd zeer gelukkig mee geweest en ik denk erover om opnieuw zo'n koptelefoon te kopen . Ik heb hem nog bij Neckermann gekocht , denk in 2003 .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Linda123
19/04/2013
Nederland
Top geluid!
Erg goede koptelefoon met een geweldig geluid voor eigenlijk elke soort muziek.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8525 Wireless hi-fi headphones