Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SHC5102/10
Liberté de mouvement
Oubliez les câbles qui vous encombrent et découvrez le plaisir de bouger librement au son de votre musique grâce à ce casque Philips. Avec sa conception légère et rechargeable, vous pouvez l'utiliser sans compter.
Circum-aural
Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.
Ce casque est conçu pour une utilisation avec batteries rechargeables. Son utilisation répétée ne vous ruinera pas.
En général, les casques d'extérieur s'ajustent en faisant glisser un arceau réglable. Cette manœuvre, devant être effectuée à chaque utilisation, peut se révéler gênante. Profitez de votre musique aisément et rapidement grâce à ce casque avec arceau intérieur souple réglable. Celui-ci s'ajuste automatiquement à la forme et à la taille de votre tête.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.2
sur 6
26
Avis
Griffinwar
07/11/2015
France
Bon rapport qualité prix
Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Bertrandhuet
15/12/2012
France
Astuce
Les gens ne comprennent pas forcement tous sur l'amplification du son. Le"souffle" n'est pas proportionnel à la puissance que nous demandons à la TV(vous n'avez jamais remarquer, quand nous avions des boîtier TNT, il fallait monter le son du boitier à fond et celle de la TV pas trop pour avoir un son bien plus correcte?) Petit conseil: Brancher votre casque, baisez le son du cause à fond, montez le son de la TV à 80% de sa puissance maxi (=0dB), puis montez doucement le son du casque et voila, son parfait. Après, suivant les téléviseurs, la prise casque et soi en parallèle des haut-parleurs (faite la manipulation ci-dessus), soi c'est un circuit à part, qu'il faut régler à 80%. voila, bon film...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
marsteau
15/07/2012
France
parfait
très bonne performance ; bonne qualité d’écoute. je suis prêt a le recommander a mes amis .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil