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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC5102/10

3.2

| (26) Reviews & awards

De vrijheid van draadloos

Geen gedoe met kabels meer. Met deze Philips-hoofdtelefoon kunt u vrijelijk door uw huis lopen en van muziek genieten. En met het oplaadbare, lichtgewicht ontwerp kunt u de hoofdtelefoon zo lang dragen als u wilt.

Bekijk alle voordelen

Volledig oplaadbare hoofdtelefoon

De vrijheid van draadloos

  • Voor over het oor

Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

Oplaadbaar

De hoofdtelefoons zijn ontworpen om gebruikt te worden met oplaadbare batterijen. Geen zorgen om kosten voor herhaaldelijk gebruik.

Zelfinstellende binnenhoofdband

Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis worden gedragen, worden aangepast door de hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich automatisch aan uw hoofd aan.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

26

Reviews & awards

04/09/2017

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo prodotto

Ne avevo già acquistato un altro, soddisfatto del prodotto alla prima esigenza ne ho comprato un altro.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone

20/12/2015

Italia

Italia

Un complemento essenziale per ogni TV

Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone

07/11/2015

France

France

Bon rapport qualité prix

Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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