Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SHC5102/10
De vrijheid van draadloos
Geen gedoe met kabels meer. Met deze Philips-hoofdtelefoon kunt u vrijelijk door uw huis lopen en van muziek genieten. En met het oplaadbare, lichtgewicht ontwerp kunt u de hoofdtelefoon zo lang dragen als u wilt.
Voor over het oor
Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.
De hoofdtelefoons zijn ontworpen om gebruikt te worden met oplaadbare batterijen. Geen zorgen om kosten voor herhaaldelijk gebruik.
Doorgaans kunnen hoofdtelefoons die buitenshuis worden gedragen, worden aangepast door de hoofdband uit te schuiven. Dit kan onhandig zijn, omdat u dit in de meeste gevallen elke keer moet aanpassen als u de hoofdtelefoon gebruikt. Met de flexibele, zelfinstellende binnenhoofdband van deze hoofdtelefoon kunt u nu sneller en eenvoudiger van uw muziek genieten. De hoofdtelefoon past zich automatisch aan uw hoofd aan.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.2
van 5
26
Reviews & awards
Paolo51
04/09/2017
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo prodotto
Ne avevo già acquistato un altro, soddisfatto del prodotto alla prima esigenza ne ho comprato un altro.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Tiziano
20/12/2015
Italia
Un complemento essenziale per ogni TV
Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5102 Wireless HiFi Headphone
Griffinwar
07/11/2015
France
Bon rapport qualité prix
Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil