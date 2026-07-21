ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC5102/10

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 366.3 kB
  • 21 July 2026

EU-conformiteitsverklaring

  • PDF bestand, 742.6 kB
  • 21 July 2026

Veelgestelde vragen

Problemen oplossen