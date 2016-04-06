Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SHB9250WT/00
Un son haute résolution
Le Philips SHB9250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution.
4.0
sur 6
1
Avis
43A05R
06/04/2016
Nederland
Acheteur vérifié
zie algemene waardering
Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik
Cet avis concerne le produit SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Cet avis concerne le produit SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Les résultats réels peuvent varier.
Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni