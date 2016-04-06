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Niet meer leverbaar
SHB9250WT/00
Geluid met hoge resolutie
De Philips SHB9250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.
4.0
van 5
1
Beoordeling
43A05R
06/04/2016
Nederland
Geverifieerde koper
zie algemene waardering
Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik
Deze review is gemaakt voor SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
Deze review is gemaakt voor SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones
De werkelijke resultaten kunnen variëren
Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel