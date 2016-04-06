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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB9250WT/00

4

| (1) Beoordeling

Geluid met hoge resolutie

De Philips SHB9250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.

Bekijk alle voordelen

met Digital Bass Boost

Geluid met hoge resolutie

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een diepe bas en helder geluid

Basversterking met één druk op de knop voor een diep, dynamisch basgeluid

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

5
3
2
1

06/04/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

zie algemene waardering

Aangenaam draagcomfort geluid goed eenvoudig in gebruik

Deze review is gemaakt voor SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

Deze review is gemaakt voor SHB9250WT Wireless Bluetooth® headphones

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Voorwaarden

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  2. Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel