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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB7250WT/00

3.6

| (5) Avis

Un son haute résolution

Le Philips SHB7250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.

Voir tous les avantages

avec une amplification numérique des basses

Un son haute résolution

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

  • Coussinets confortables

Activez Siri et Google Now en appuyant sur le bouton de la coque

Compatible avec Siri et Google Now, le dernier casque Bluetooth® Philips rend l'utilisation de votre assistant virtuel encore plus facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton situé sur la coque pour activer Siri (iPhone) ou Google Now (Android).

Appairage NFC facile par simple contact

Appairage NFC facile par simple contact

La mise en marche automatique couplée à un appairage NFC par simple contact vous permet de connecter facilement votre casque sans fil à n'importe quel appareil Bluetooth®.

Technologie Bluetooth® pour une utilisation pratique sans fil

Technologie Bluetooth® pour une utilisation pratique sans fil

Utilisez votre casque avec n'importe quel appareil Bluetooth® pour profiter d'une musique parfaitement claire, sans fil. Et le plaisir ne s'arrête pas une fois la batterie épuisée : il vous suffit de brancher le câble pour continuer à écouter de la musique.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

5

Avis

4
1

28/07/2016

Nederland

Nederland

In één woord GE WEL DIG

Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

13/06/2016

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

In één woord een super geweldige Philips

Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

Oui, je recommande ce produit

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23/09/2016

België

België

Mauvaise qualité des mousses écouteurs

J'avais le modèle précédent en noir, à part le problème de batterie j'en étais content, j'ai pris le nouveau modèle uniquement disponible en blanc lors de l'échange, il fonctionne bien excepté les mousses d'écouteurs blanc qui collent, se décolorent et s’abîment. Ce matin, mes lunettes ont failli tomber car elles collaient aux mousses Seraient-ils possible de les remplacer (même par des noirs)

Cet avis concerne le produit SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

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