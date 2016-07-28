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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB7250WT/00

3.6

| (5) Reviews & awards

Geluid met hoge resolutie

De Philips SHB7250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.

Bekijk alle voordelen

met Digital Bass Boost

Geluid met hoge resolutie

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor over het oor

  • Zachte oorkussens

Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp

De nieuwste Philips Bluetooth-hoofdtelefoon is compatibel met Siri en Google Now en hierdoor is uw virtuele assistent nog gemakkelijker te gebruiken. U hoeft alleen maar op de knop op de oorschelp te drukken om Siri op een iPhone te activeren of Google Now op een Android-apparaat.

NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen

NFC-verbinding met één tik voor eenvoudig koppelen

Met het automatische wekapparaat dat eenvoudig kan worden gekoppeld met NFC kunt u uw Bluetooth-hoofdtelefoon met slechts één tik koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Bluetooth-technologie voor vrijheid en gemak

Bluetooth-technologie voor vrijheid en gemak

Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat voor een kristalheldere, draadloze muziekervaring. Zelfs wanneer de batterijen leeg zijn, kunt u blijven genieten. Sluit gewoon de kabel aan en laat de muziek doorspelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

5

Reviews & awards

4
1

28/07/2016

Nederland

Nederland

In één woord GE WEL DIG

Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

13/06/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

In één woord een super geweldige Philips

Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

12/01/2017

Nederland

Nederland

Goed geluid en verbinding

Geluid is goed en de verbinding ook. Kussens erg slecht, na een keer dragen terwijl het warm is heb je in eens witte randen om je oren en zijn de kussens plakkerig, krijg het niet meer goed.

Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones

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  2. Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel