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Niet meer leverbaar
SHB7250WT/00
Geluid met hoge resolutie
De Philips SHB7250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Zachte oorkussens
De nieuwste Philips Bluetooth-hoofdtelefoon is compatibel met Siri en Google Now en hierdoor is uw virtuele assistent nog gemakkelijker te gebruiken. U hoeft alleen maar op de knop op de oorschelp te drukken om Siri op een iPhone te activeren of Google Now op een Android-apparaat.
Met het automatische wekapparaat dat eenvoudig kan worden gekoppeld met NFC kunt u uw Bluetooth-hoofdtelefoon met slechts één tik koppelen met elk Bluetooth-apparaat.
Koppel uw hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat voor een kristalheldere, draadloze muziekervaring. Zelfs wanneer de batterijen leeg zijn, kunt u blijven genieten. Sluit gewoon de kabel aan en laat de muziek doorspelen.
3.6
van 5
5
Reviews & awards
Remmie1969
28/07/2016
Nederland
In één woord GE WEL DIG
Zelfs nu ik een paar weken in gebruik genomen heb, kan ik toch niets anders zeggen TOP koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Remco46
13/06/2016
Nederland
Geverifieerde koper
In één woord een super geweldige Philips
Na een zwarte variant hiervan te hebben geprobeerd, heb ik in samenspraak met mijn winkel coolblue te Rotterdam deze in kunnen ruilen voor de SHB7250WT, die bevalt mij écht veel goed!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Fazerwilly
12/01/2017
Nederland
Goed geluid en verbinding
Geluid is goed en de verbinding ook. Kussens erg slecht, na een keer dragen terwijl het warm is heb je in eens witte randen om je oren en zijn de kussens plakkerig, krijg het niet meer goed.
Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
Deze review is gemaakt voor SHB7250WT Wireless Bluetooth® headphones
De werkelijke resultaten kunnen variëren
Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel