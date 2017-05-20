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Arrêté
SHB5500BK/00
Basses claires et puissantes, sans fil
Le casque sans fil Philips offre une connectivité Bluetooth®, pour éliminer les câbles, mais pas la qualité du son. Écoutez de la musique et discutez aux téléphone pendant des heures, grâce aux coques avec coussinets doux et à la batterie longue durée.
HP 32 mm/concep. semi-ouverte
Supra-aural
Pour écouter de la musique à l'infini et passer facilement de vos appels à votre musique, rien ne vaut le Bluetooth® ! Pour écouter vos chansons préférées, reliez votre casque Philips à votre smartphone ou à votre tablette Bluetooth®, puis réglez en une touche les commandes intuitives de chaque coque pour modifier le volume d'une chanson ou la mettre en pause pendant que vous passez ou prenez un appel.
Reliez votre casque à n'importe quel périphérique Bluetooth® pour profiter du son Crystal Clear sans fil.
3.0
sur 6
70
Avis
Kinglolo22
20/05/2017
France
Parfait
Lancer l'appairage sur le casque et ENSUITE sur le smartphone => detection en 10 secondes....parfait . Qualité de son ..>>>mais c'est du PHILIPS !!! bien sûr :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
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Agouti
06/12/2016
France
La qualité au bon prix
Ce casque est d'une simplicité de mise en oeuvre. Il suffit de le démarrer et il s'offre en connexion à tout appareil voulant le reconnaître. Le son est clair tant dans les basses que s les aigus. La liberté liée au bluetooth est vraiment géniale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5500WT Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
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sikry
28/01/2016
France
excellent
pour pairing cest simple ...casque en mode off...appuyer le button pairing justq le led se alume blue et blanc ...alumez le bluetooth de votre portable...voile le casqu functione parfait....merci philips ...tres satisfait de cet produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
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