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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB5500BK/00

3

| (70) Avis

Basses claires et puissantes, sans fil

Le casque sans fil Philips offre une connectivité Bluetooth®, pour éliminer les câbles, mais pas la qualité du son. Écoutez de la musique et discutez aux téléphone pendant des heures, grâce aux coques avec coussinets doux et à la batterie longue durée.

Voir tous les avantages

Éliminez les câbles, pas la qualité

Basses claires et puissantes, sans fil

  • HP 32 mm/concep. semi-ouverte

  • Supra-aural

Contrôle pratique via Bluetooth® des appels et de la musique

Contrôle pratique via Bluetooth® des appels et de la musique

Pour écouter de la musique à l'infini et passer facilement de vos appels à votre musique, rien ne vaut le Bluetooth® ! Pour écouter vos chansons préférées, reliez votre casque Philips à votre smartphone ou à votre tablette Bluetooth®, puis réglez en une touche les commandes intuitives de chaque coque pour modifier le volume d'une chanson ou la mettre en pause pendant que vous passez ou prenez un appel.

Technologie Bluetooth® pour se déplacer librement

Technologie Bluetooth® pour se déplacer librement

Reliez votre casque à n'importe quel périphérique Bluetooth® pour profiter du son Crystal Clear sans fil.

Haut-parleurs 32 mm haute intensité pour des basses puissantes et claires

Haut-parleurs 32 mm haute intensité pour des basses puissantes et claires

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

70

Avis

20/05/2017

France

France

Parfait

Lancer l'appairage sur le casque et ENSUITE sur le smartphone => detection en 10 secondes....parfait . Qualité de son ..>>>mais c'est du PHILIPS !!! bien sûr :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

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06/12/2016

France

France

La qualité au bon prix

Ce casque est d'une simplicité de mise en oeuvre. Il suffit de le démarrer et il s'offre en connexion à tout appareil voulant le reconnaître. Le son est clair tant dans les basses que s les aigus. La liberté liée au bluetooth est vraiment géniale.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5500WT Wireless Bluetooth® headphones

Oui, je recommande ce produit

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28/01/2016

France

France

excellent

pour pairing cest simple ...casque en mode off...appuyer le button pairing justq le led se alume blue et blanc ...alumez le bluetooth de votre portable...voile le casqu functione parfait....merci philips ...tres satisfait de cet produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

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