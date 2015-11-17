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Niet meer leverbaar
SHB5500BK/00
Heldere en krachtige bas, draadloos
Draadloze Philips-hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar zeker geen gebrek aan geluidskwaliteit. Geniet urenlang van muziek en gesprekken dankzij zachte oorschelpen en een lange batterijlevensduur.
Drivers van 32 mm/halfgesloten
Voor op het oor
Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier en probleemloos schakelen tussen muziek en bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van uw favoriete hits te genieten, koppelt u uw Philips-hoofdtelefoon met uw smartphone of tablet via Bluetooth. Een tikje op de intuïtieve bediening van elke oorschelp is genoeg om het geluid te regelen of een nummer te pauzeren tijdens inkomende en uitgaande gesprekken.
Koppel de hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om draadloos van kristalheldere muziek te genieten.
3.0
van 5
70
Reviews & awards
barny
17/11/2015
Nederland
Geverifieerde koper
Prima!
De hoofdtelefoon werkt uitstekend, mooie bassen, goed geluid. Makkelijk te installeren, fijn apparaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Charmed1984
22/06/2015
Nederland
Grandioos
Ik heb deze headset cadeau gekregen van mijn man want hij deed mee met een actie die Menzis zorgverzekeraar toen had. Ik vind het een hele goede en een mooie headset en natuurlijk is die draadloos wat eigenlijk heel erg makkelijke en vele voordelen met zich mee brengt. En de geluid die de Headset produceert zeg je u tegen diepe klanken en de bas hoor je uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Lucas0211
22/03/2018
United Kingdom
Worth its price
I have had this headphone for over two years now and never had any problem with it. It connects quickly with all the three android cellphones I used it with and also with two laptops from different brands. No complains about the product from my side! :) The only problem I am facing is that I couldn't find a place to buy new cushions to replace mine if I ever need them.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones