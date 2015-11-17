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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB5500BK/00

3

| (70) Reviews & awards

Heldere en krachtige bas, draadloos

Draadloze Philips-hoofdtelefoon met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar zeker geen gebrek aan geluidskwaliteit. Geniet urenlang van muziek en gesprekken dankzij zachte oorschelpen en een lange batterijlevensduur.

Bekijk alle voordelen

Geen snoeren meer, wel dezelfde kwaliteit

Heldere en krachtige bas, draadloos

  • Drivers van 32 mm/halfgesloten

  • Voor op het oor

Handige draadloze muziek- en gespreksbediening via Bluetooth

Handige draadloze muziek- en gespreksbediening via Bluetooth

Wanneer het gaat om eindeloos luisterplezier en probleemloos schakelen tussen muziek en bellen gaat er niets boven Bluetooth! Om van uw favoriete hits te genieten, koppelt u uw Philips-hoofdtelefoon met uw smartphone of tablet via Bluetooth. Een tikje op de intuïtieve bediening van elke oorschelp is genoeg om het geluid te regelen of een nummer te pauzeren tijdens inkomende en uitgaande gesprekken.

Bluetooth-technologie voor onbeperkte bewegingsvrijheid

Bluetooth-technologie voor onbeperkte bewegingsvrijheid

Koppel de hoofdtelefoon met een Bluetooth-apparaat om draadloos van kristalheldere muziek te genieten.

High Intensity-drivers van 32 mm voor grootse en heldere bas

High Intensity-drivers van 32 mm voor grootse en heldere bas

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

70

Reviews & awards

17/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima!

De hoofdtelefoon werkt uitstekend, mooie bassen, goed geluid. Makkelijk te installeren, fijn apparaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

22/06/2015

Nederland

Nederland

Grandioos

Ik heb deze headset cadeau gekregen van mijn man want hij deed mee met een actie die Menzis zorgverzekeraar toen had. Ik vind het een hele goede en een mooie headset en natuurlijk is die draadloos wat eigenlijk heel erg makkelijke en vele voordelen met zich mee brengt. En de geluid die de Headset produceert zeg je u tegen diepe klanken en de bas hoor je uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

22/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Worth its price

I have had this headphone for over two years now and never had any problem with it. It connects quickly with all the three android cellphones I used it with and also with two laptops from different brands. No complains about the product from my side! :) The only problem I am facing is that I couldn't find a place to buy new cushions to replace mine if I ever need them.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB5500BK Wireless Bluetooth® headphones

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