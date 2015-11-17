Nachdem ich nun schon einige kabelgebundene Kopfhörer besitze, habe ich nun einmal den Schritt gewagt und wollte für unterwegs einen Kabellosen Hörer haben. Die Wahl viel dabei auf den SHB5500BK da ich seit jeher angetan bin von Hifi-Produkten der Firma Philips. Der Kopfhörer kommt in einer schlichten, schwarzen Verpackung die absolut zweckmäßig ist und keinen platzraubenden Schnick-Schnack enthält. Nach dem Auspacken fällt sofort die fertige Verarbeitung und Haptik ins Auge, Philips hat sich wieder einmal viel Mühe gegeben. Heiligen findet sich in der Verpackung noch ein USB-Kabel welches zum laden dient. Wenn man den Hörer zum ersten Mal in die Hand nimmt, war ich für meinen Teil zumindest sehr erstaunt über das doch sehr geringe Gewicht. Dies spiegelt sich auch beim Tragen wieder da der Kopfhörer sehr angenehm auf dem Kopf sitzt und durch das geringe Gewicht auch keinesfalls über einen längeren Zeitraum stört. Dei Bauweise wird als On-Ear bezeichnet. Durch die weichen Uhrpolster lässt er sich angenehm tragen und selbst nach 5h Zugfahrt und ununterbrochenem Hören kann ich sagen, der Hörer drückt nicht und auch schwitzt man nicht darunter. Alles in allem ein sehr angenehm zu tragendes Gerät. Nun aber zum Klang. Ich als Musiker habe seit jeher einen relativ hohen Anspruch an die Klangqualität was die Auswahl von Kopfhörern oftmals zum Spießrutenlauf machen kann. Der SHB5500BK ist sicher kein Studiokopfhörer der alle Nuancen auch von FLAC-Aufnahmen wiedergeben kann. Dafür ist er auch nicht gedacht sondern als guter Kopfhörer für Unterwegs um dort ordentlich Musik genießen zu können. Das funktioniert mehr als gut mit diesem Hörer. Der Klang lässt sich in meinen Ohren als sehr differenziert und detailreich beschreiben. Bauart bedingt gibt es natürlich gewisse Mankos aber diese sind im Vorfeld bereits klar. Der Klang ist durchaus als neutral zu bezeichnen und wird nicht allzu sehr verfälscht, damit sei erwärmen durch zuviel Mitten gemeint. Die Höhen gibt er sehr präzise wieder ohne das es zu einem nervigen Sticheln ausartet. Bei den Bässen fehlt im natürlich ein klein wenig der Druck aber bei weitem nicht soviel wie andere Kopfhörer in seiner Klasse. Für die Musik die ich hauptsächlich höre(Rock, Metal, Jazz, Blues) ist es allemal ausreichend und hört sich wahrlich gut an. Die Bedienung ist ebenfalls sehr einfach gestaltet und lobend erwähnen möchte ich noch die Lautstärkeregelung am Kopfhörer selbst. Finde ich super da das Handy damit in der Tasche bleiben kann. Weiterhin besitzt der Hörer noch eine Telefon-Funktion welche mittel Taste an einer Hörmuschel verwendet werden kann. Für meinen Teil ist diese Funktion nicht so wichtig aber ich kam auch mal in den Genuss diese zu testen, funktioniert tadellos, keine Abbrüche, klar Gesprächsqualität. Anhand dessen würde ich fast behaupten das der Hörer auch eine Alternative zu einem Gaming-Headset sein kann. Insofern mal der Strom ausgeht hat der Hörer noch eine Klinken-Buchse an welcher ein normales Kabel angeschlossen werden kann. Der Kopfhörer ist Faltbar und kann damit auch recht platzsparend im Rucksack untergebracht werden. Alles in allem ein toller Kopfhörer für jeden der Unterwegs oder auch nur Kabelbefreit, angenehm Musik genießen möchte.