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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SHB5500BK/00
Niet meer leverbaar
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Gebruikershandleiding
Kan ik mijn Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met mijn PC koppelen?
Kan ik de Philips Bluetooth-hoofdtelefoon op mijn TV gebruiken?
Kan ik de Philips Bluetooth-koptelefoon gebruiken met een computer?
Kan ik Bluetooth-interferentie verwachten met de headset?
Hoe kan ik mijn Philips-hoofdtelefoon schoonmaken?