ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Image principale

Arrêté

Enceinte portable sans fil

SD700A/93

3.2

| (35) Avis

Votre enceinte portable tout-en-un sans fil

Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips via Bluetooth®, USB, carte Micro SD, et entrée Audio. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte est compacte et équipée d'une batterie.

Voir tous les avantages

Votre enceinte portable tout-en-un sans fil

  • Bleu

  • USB

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Batterie intégrée

Puissance de sortie totale de 3 W RMS

Puissance de sortie totale de 3 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 3 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.2

sur 6

35

Avis

16/02/2020

France

France

Super appareil

Super appareil, facilement réglable, FM ou en BT - La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante. Je recommande fortement. D'ailleurs on peut difficilement s'en procurer un sauf en Allemagne

Avantages

La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SD700A Enceinte portable sans fil

Date d'utilisation 2019-02-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SD700A Enceinte portable sans fil

Date d'utilisation 2019-02-16

22/09/2015

Deutschland

Deutschland

Beeindruckender Bluetooth-Lautsprecher!!

Der Philips SD 700A Lautsprecher hat mich angenehm überrascht. An dem Lautsprecher stimmt einfach alles und er übertrifft all meine Erwartungen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

10/04/2018

España

España

Muy buen altavoz con radio y pantalla(raro ver esto en altavoces bluetooth)

Buena potencia y buen sonido para lo pequeño que es.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SD700B altavoz portátil inalámbrico

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SD700B altavoz portátil inalámbrico

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.