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Arrêté
SD700A/93
Votre enceinte portable tout-en-un sans fil
Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips via Bluetooth®, USB, carte Micro SD, et entrée Audio. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte est compacte et équipée d'une batterie.
Bleu
USB
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Ce système a une puissance de sortie totale de 3 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, ou valeur efficace en français. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus le nombre de watts est élevé, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
3.2
sur 6
35
Avis
Gpisa
16/02/2020
France
Super appareil
Super appareil, facilement réglable, FM ou en BT - La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante. Je recommande fortement. D'ailleurs on peut difficilement s'en procurer un sauf en Allemagne
Avantages
La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SD700A Enceinte portable sans fil
Date d'utilisation 2019-02-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SD700A Enceinte portable sans fil
Date d'utilisation 2019-02-16
Hadi42
22/09/2015
Deutschland
Beeindruckender Bluetooth-Lautsprecher!!
Der Philips SD 700A Lautsprecher hat mich angenehm überrascht. An dem Lautsprecher stimmt einfach alles und er übertrifft all meine Erwartungen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Oui, je recommande ce produit
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Txemari1975
10/04/2018
España
Muy buen altavoz con radio y pantalla(raro ver esto en altavoces bluetooth)
Buena potencia y buen sonido para lo pequeño que es.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SD700B altavoz portátil inalámbrico
Oui, je recommande ce produit
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