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Niet meer leverbaar
SD700A/93
Uw alles-in-een draadloze, draagbare luidspreker
Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via Bluetooth, USB, MicroSD-kaart en de audio-ingang. De luidspreker is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.
Blauw
USB
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
3.2
van 5
35
Reviews & awards
Hadi42
22/09/2015
Deutschland
Beeindruckender Bluetooth-Lautsprecher!!
Der Philips SD 700A Lautsprecher hat mich angenehm überrascht. An dem Lautsprecher stimmt einfach alles und er übertrifft all meine Erwartungen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher
Gpisa
16/02/2020
France
Super appareil
Super appareil, facilement réglable, FM ou en BT - La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante. Je recommande fortement. D'ailleurs on peut difficilement s'en procurer un sauf en Allemagne
Voordelen
La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante
Nadelen
aucun
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SD700A Enceinte portable sans fil
Datum gebruik 2019-02-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SD700A Enceinte portable sans fil
Datum gebruik 2019-02-16
Txemari1975
10/04/2018
España
Muy buen altavoz con radio y pantalla(raro ver esto en altavoces bluetooth)
Buena potencia y buen sonido para lo pequeño que es.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SD700B altavoz portátil inalámbrico
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SD700B altavoz portátil inalámbrico