Termes recherchés

FR
NL
0

Panier

Votre panier ne contient actuellement aucun article.

    • Respecte le rythme de consommation de chaque bébé Respecte le rythme de consommation de chaque bébé Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

      Philips Avent Natural Response La tétine à réponse Naturelle

      SCY965/02

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

      La tétine à réponse Naturelle laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.

      Voir tous les avantages
      Sélectionnez une option de paiement
      Payer maintenant

      Produits similaires

      Afficher tous les Tétines de biberon

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Voir toutes les pièces et accessoires
      Ce produit
      Natural Response
      - {discount-value}

      Natural Response

      La tétine à réponse Naturelle

      total

      recurring payment

      Respecte le rythme de consommation de chaque bébé

      Une tétine qui fonctionne comme un sein

      • La tétine à réponse Naturelle
      • 2 pièces
      • Tétine à débit extra rapide
      La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

      La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

      La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

      Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

      Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

      La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

      Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

      Conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort

      La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.

      Il est important de trouver la tétine adaptée

      Il est important de trouver la tétine adaptée

      Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

      La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

      La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

      L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

      Différents débits disponibles

      Différents débits disponibles

      Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

      Mêmes produits, nouveau système

      Mêmes produits, nouveau système

      Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme de succion. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait trop rapidement ou s'il en laisse échapper en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il semble frustré. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau modèle de pack.

      Emballage en papier avec une empreinte carbone réduite de 80 %*

      Emballage en papier avec une empreinte carbone réduite de 80 %*

      Nous avons réduit notre empreinte carbone en remplaçant nos emballages de tétines par des emballages en papier issus à 100 % de sources écoresponsables. Résultat ? 300 tonnes de plastique en moins par an** et une utilisation des combustibles fossiles réduite de 88 %*, afin de réduire au maximum notre impact sur la planète.

      Patience, le temps que bébé s'habitue

      Patience, le temps que bébé s'habitue

      Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l'allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C'est tout à fait naturel.

      Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA***

      Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA***

      Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA***.

      Spécificités Techniques

      • Matériau

        Tétine
        • Silicone
        • 0 % BPA***

      • Inclus

        Tétine à débit extra rapide
        2 pièces

      • Fonctions

        Caractéristiques de la tétine
        • Tétée naturelle
        • Design anti-fuites
        • Douce et flexible
        • Valve anti-coliques

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • Par rapport à l'emballage précédent.
      • *Sur la base des ventes annuelles mondiales de lots de tétines, en tenant compte du poids net de l'étui à tétine en plastique.
      • **0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011.

      Des offres exclusives, rien que pour vous


      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      De 10 € de réduction sur votre premier achat.*

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      *Cliquez ici pour lire les conditions générales du code promotionnel.
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.