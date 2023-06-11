Voor mijn zoon was ik opzoek naar een speen die goed te combineren was met borstvoeding. Na lang zoeken kwam ik bij deze terecht. Echt superfijn. Mijn kindje pakte het na een aantal dagen wenen eigenlijk goed op. De speen is te vergelijken met een tepel. Voor een baby die enkel de borst kent, is dit een mooie uitkomst. De toevoersnelheid is prima. Hierdoor drinkt hij op een natuurlijke manier. Er zitten 2 spenen in na een tijdje moet het vervangen worden omdat de speen dan te slap wordt. Je hebt dus altijd een achter de hand liggen voor als het nodig is. De speen is erg goed schoon te maken. In de handleiding staat precies hoe het gebruikt moet worden. Je kan het bijna op elke Avent fles gebruiken. Dit vind ik erg handig. Ook voor de volledige flesvoeding lijkt me dit een prettige fles. Het heeft een mooi design en de inhoud is precies geschikt voor mijn kind van 6 maanden. Het is zeker een aanrader.