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  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby
  • Volgt het unieke drinkritme van je baby

Philips Avent Natural ResponseSpeen

SCY965/02

4.8
| (22) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Volgt het unieke drinkritme van je baby
De Natuurlijke Zuigreflex-speen geeft alleen melk af als de baby aan het drinken is. Baby's kunnen zelf bepalen hoe snel ze drinken, doorslikken en ademen, zoals aan de borst. Dit maakt het gemakkelijk om borstvoeding te combineren met flesvoeding.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Een speen die werkt als een borst

Volgt het unieke drinkritme van je baby

  • Natural Response-speen

  • 2 stuks

  • Speen voor extra snelle toevoer

  • 6 m+

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De speen laat enkel melk door als de baby actief aan het drinken is

De Natuurlijke Zuigreflex-speen past bij het natuurlijke drinkritme van je baby, waardoor je borstvoeding en flesvoeding eenvoudig kunt combineren. De speen heeft een unieke opening die alleen melk doorlaat als de baby actief aan het drinken is. Dus als de baby pauzeert om te slikken en ademen, stopt de melk ook.

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

Op een natuurlijke manier aanleggen vanwege de borstvormige speen

De brede, zachte en flexibele speen is ontworpen om de vorm en het gevoel van een borst na te bootsen, zodat je je baby comfortabel kan aanleggen en voeden.

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Ontworpen om krampjes en ongemak te verminderen

Het antikrampjesventiel is ontworpen om te voorkomen dat er lucht in het buikje van je baby terechtkomt tijdens het drinken, om krampjes en ongemak te helpen verminderen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.8

van 5

22

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

11/06/2023

Nederland

Nederland

Prima nieuwe speentjes

We hebben de nieuwe flesspeen 6m+ van Philips getest in combinatie met de nieuwe Avent fles. Het is even wennen geweest voor mijn kleindochter, omdat ze zelf iets meer moeite moet doen voor haar melk, vergeleken met de andere spenen die ze op haar fles had, maar ze is er redelijk snel aan gewend geraakt gelukkig. Een extra voordeel van deze speentjes is dat er niet zomaar melk uitstroomt als je de fles ondersteboven houdt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen

06/06/2023

Nederland

Nederland

Fijn speentje, voor een natuurlijke overgang

Dit speentje is erg fijn. Onze kleine heeft het gebruikt in combinatie met borstvoeding. Dat is ons erg goed bevallen en maakte een natuurlijke overgang naar flesvoeding makkelijk. Ook de kwaliteit is prima. Ook na vaak reinigen blijft het van perfecte kwaliteit.

Voordelen

Kwaliteit, natuurlijk overgang

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen

20/05/2023

Nederland

Nederland

Fijne speen

Voor mijn zoon was ik opzoek naar een speen die goed te combineren was met borstvoeding. Na lang zoeken kwam ik bij deze terecht. Echt superfijn. Mijn kindje pakte het na een aantal dagen wenen eigenlijk goed op. De speen is te vergelijken met een tepel. Voor een baby die enkel de borst kent, is dit een mooie uitkomst. De toevoersnelheid is prima. Hierdoor drinkt hij op een natuurlijke manier. Er zitten 2 spenen in na een tijdje moet het vervangen worden omdat de speen dan te slap wordt. Je hebt dus altijd een achter de hand liggen voor als het nodig is. De speen is erg goed schoon te maken. In de handleiding staat precies hoe het gebruikt moet worden. Je kan het bijna op elke Avent fles gebruiken. Dit vind ik erg handig. Ook voor de volledige flesvoeding lijkt me dit een prettige fles. Het heeft een mooi design en de inhoud is precies geschikt voor mijn kind van 6 maanden. Het is zeker een aanrader.

Voordelen

goede toevoersnelheid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Natural Response SCY965/02 Speen

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Vergeleken met vorige verpakking.

  2. Gebaseerd op jaarlijkse wereldwijde verkoop van spenen, waarbij het nettogewicht van de plastic verpakking is gebruikt.

  3. 0% BPA volgens EU-richtlijn 10/2011.