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Arrêté

Philips AventThermomètre bain et chambre pour bébé

SCH550/00

3.1
| (128) Avis
Température précise
Ce thermomètre numérique mesure la température du bain et de la chambre de bébé. Grâce à son design, il peut également servir de jouet pour le bain.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Flotte sur l'eau

Température précise

Relevé précis de la température dans la chambre et le bain

Le thermomètre numérique bain et chambre vous permet de connaître facilement la température du bain de votre bébé ou de sa chambre. Votre bébé sera plus à l'aise dans un bain dont l'eau est entre 36,5 et 38 °C. Une température égale ou supérieure à 39 °C est trop chaude et risque de brûler votre bébé ! Les bébés sont plus à l'aise lorsqu'ils dorment dans une pièce dont la température est d'environ 18 °C.

Conforme aux normes sécurité et jouets

Conforme aux normes sécurité et jouets

Les produits conformes à la norme de sécurité relative aux jouets ont fait l'objet de tests rigoureux garantissant leur conformité et leur sécurité.

Flotte sur l'eau

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.1

sur 6

128

Avis

20/01/2019

France

France

Acheté en 2010 - fait le job et marche encore ;-)

Bravo pour la longévité du produit! je viens de changer les piles pour la première fois et il remarche! Ce produit tient ses promesses ni plus ni moins

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH550/20 Thermomètre bain et chambre pour bébé

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02/05/2016

France

France

Indispensable

Depuis l'achat de ce thermomètre je suis rassurée. La chambre de bébé à la bonne température et quand cela diminue on le voit tout de suite. Transportable c'est parfait, il m'accompagne lors de nos vacances. Efficace, beau design et résistant. Il s'adapte a toutes les pièces de la maison et nous donne la température très rapidement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH550/21 Thermomètre bain et chambre pour bébé

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10/03/2016

France

France

simple et efficace

bon produit très pratique pour le bain comme dans la chambre

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCH550/21 Thermomètre bain et chambre pour bébé

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 