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Niet meer leverbaar
SCH550/00
Met de digitale bad- en kamerthermometer kun je handig de ideale temperatuur van het bad of de kamer van je baby meten. Je baby voelt zich het aangenaamst in bad als het water tussen 36,5 en 38 °C is. Een temperatuur van 39 °C en hoger is te heet en je baby zou zich kunnen branden! Als je baby moet slapen is een kamertemperatuur van ongeveer 18 °C voor je baby het aangenaamst.
De producten die voldoen aan de speelgoedrichtlijnen zijn grondig getest zodat ze voldoen aan deze normen en volledig veilig zijn.
3.1
van 5
128
Reviews & awards
Char123456
24/03/2020
Nederland
Prima thermometer
Handig voor op de baby/peuter slaapkamer. Staat er al vanaf zn geboorte. Ook gebruikt in bad, blijft drijven, baby kan hem makkelijk vastpakken.
Voordelen
Makkelijk, batterij gaat al bijna 3 jaar mee.
Nadelen
1 kleur. Ik heb gelukkig de blauwe gekregen destijds.
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Deze review is gemaakt voor SCH550/21 Babybad- en kamerthermometer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH550/21 Babybad- en kamerthermometer
Daantje94
28/11/2016
Nederland
Functionele thermometer
Prima badthermometer, de meeste thermometers zinken naar de bodem. Deze blijft drijven en geeft duidelijk digitaal de temperatuur weer. Hij is ook bruikbaar buiten het bad, hij meet ook de omgevingstemperatuur. Tot slot staat hij dan nog eens erg leuk door het leuke design! Een aanrader dus!
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Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer
semmm
09/02/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCH550/20 Babybad- en kamerthermometer
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.