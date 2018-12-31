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  • Mesure de la température facile et fiable
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Arrêté

Kit thermomètre numérique pour bébé

SCH530/86

Mesure de la température facile et fiable
Thermomètre numérique en forme de sucette pour une prise de température facile et précise
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Mesure de la température facile et fiable

Thermomètre numérique pour une prise de température facile et précise

Thermomètre corporel numérique rapide, fiable et précis pour mesurer la température de votre bébé.

Mesure rapide et fiable de la température en quelques secondes

Jamais trop chaud, jamais trop froid... Ce thermomètre numérique indique rapidement si le lait ou la nourriture est à bonne température. Ne laissez plus cela au hasard ! Il permet en outre de vérifier si la nourriture est encore assez chaude lorsque vous devez faire une pause au cours du repas.

Collerette aérée pour prévenir toute irritation de la peau

Les trous d'aération sur la sucette permettent à l'air de circuler afin de prévenir la peau sensible de votre bébé contre toute irritation.

Spécificités Techniques

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 