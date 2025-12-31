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  • Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting
  • Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting
  • Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting
  • Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting

Niet meer leverbaar

Digitale babythermometerset

SCH530/86

Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting
Neem de temperatuur van je kindje eenvoudig en nauwkeurig op met een digitale speenthermometer.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting

Digitale thermometer voor eenvoudige en nauwkeurige metingen

Snelle, betrouwbare en nauwkeurige digitale thermometer voor het meten van de temperatuur bij je baby.

Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden

Nooit te heet, nooit te koud. Met de digitale thermometer weet je snel of het veilig is de melk of het voedsel te eten of drinken. Je hoeft nooit meer te raden naar de temperatuur van opgewarmde flessen of potjes en het is een handig apparaat om te controleren of het voedsel nog warm genoeg is, als je tijdens het voeden een pauze hebt genomen.

Schild met nopjes voorkomt irritatie van de huid

De gaatjes zorgen ervoor dat er lucht achter de speen kan komen, om de gevoelige huid van je baby te beschermen tegen irritatie.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 