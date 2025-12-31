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Niet meer leverbaar
SCH530/86
Snelle, betrouwbare en nauwkeurige digitale thermometer voor het meten van de temperatuur bij je baby.
Nooit te heet, nooit te koud. Met de digitale thermometer weet je snel of het veilig is de melk of het voedsel te eten of drinken. Je hoeft nooit meer te raden naar de temperatuur van opgewarmde flessen of potjes en het is een handig apparaat om te controleren of het voedsel nog warm genoeg is, als je tijdens het voeden een pauze hebt genomen.
De gaatjes zorgen ervoor dat er lucht achter de speen kan komen, om de gevoelige huid van je baby te beschermen tegen irritatie.
Recensies
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.