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  • Adapté aux petites bouches et mains
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Arrêté

AventAnneaux de dentition

SCF894/01

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Adapté aux petites bouches et mains
Les anneaux de dentition Animal Avent SCF894/01 sans bisphénol-A (BPA) permettent de masser les gencives douloureuses de votre bébé au cours des différents stades de poussées dentaires. Avec leur design amusant et coloré, ils tiennent parfaitement dans la main et la bouche de votre bébé et aident à apaiser les douleurs des poussées dentaires.
Voir tous les avantages

Anneau de dentition pour apaiser les douleurs des poussées dentaires

Adapté aux petites bouches et mains

  • Étape 3

  • Anneau de dentition pour dents du fond

Nettoyage facile à l'eau chaude

Nettoyage facile à l'eau chaude

Avec ses bords arrondis, cet anneau de dentition est ergonomique et facile à tenir pour votre bébé. Il est également facile à nettoyer. Rincez-le simplement à l'eau chaude avant de le ré-utiliser !

Les différentes textures apaisent et massent les gencives lors de la poussée des dents du fond

Les différentes textures apaisent et massent les gencives lors de la poussée des dents du fond

Vous pouvez refroidir cet anneau de dentition rempli de gel en le plaçant au réfrigérateur. Son contact froid calmera les douleurs dues aux poussées dentaires de votre bébé. Les différentes textures permettent de varier le niveau de pression, selon les préférences de votre bébé.

Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

Les anneaux de dentition Philips Avent ne contiennent ni BPA ni phtalates

Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
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1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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