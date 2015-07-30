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Arrêté
Étape 3
Anneau de dentition pour dents du fond
Avec ses bords arrondis, cet anneau de dentition est ergonomique et facile à tenir pour votre bébé. Il est également facile à nettoyer. Rincez-le simplement à l'eau chaude avant de le ré-utiliser !
Vous pouvez refroidir cet anneau de dentition rempli de gel en le plaçant au réfrigérateur. Son contact froid calmera les douleurs dues aux poussées dentaires de votre bébé. Les différentes textures permettent de varier le niveau de pression, selon les préférences de votre bébé.
Sans BPA, conformément à la directive 2011/8/UE de l'Union européenne.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen