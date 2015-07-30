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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Fase 3
Bijtring voor de kiezen
Deze bijtring kan door de ronde randen ergonomisch worden vastgehouden door je baby. Dit betekent dat de bijtring ook gemakkelijk is schoon te maken en door de vorm raakt deze niet snel verstrikt. Spoel eenvoudig met warm water en de bijtring is weer klaar voor gebruik!
Deze met gel gevulde bijtring kan worden gekoeld in de koelkast. Door de koele druk vermindert de tandpijn van je baby. De verschillende texturen bieden afwisselende drukniveaus die bij de voorkeur van je baby passen.
BPA-vrij – Volgens EU-richtlijn 2011/8/EU.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen