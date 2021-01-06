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Avent Bijtring serie Dierenvormen
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF894/01
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Gebruiksaanwijzing
Alles (5)
Kunnen de bijtringen worden gesteriliseerd?
Van wat voor materiaal zijn de bijtringen gemaakt?
Hoe lang moet mag mijn baby de Philips Avent-bijtring gebruiken?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
De Philips Avent-bijtring schoonmaken