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Arrêté
340 ml
340 ml
12 mois et +
Ce gobelet sans bec permet à l'enfant de boire à 360° tout le long du rebord, comme avec un verre d'adulte.
Cette tasse est conçue pour permettre aux dents de pousser correctement.
Cette tasse sans bec est dotée d'une valve exclusive à activation par les lèvres. Ainsi, le liquide ne quitte la tasse que lorsque votre enfant appuie ses lèvres au bord de la tasse. Entre deux gorgées, la valve se referme automatiquement. Vous n'aurez donc pas à vous soucier des fuites ou autres accidents.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Cet avis concerne le produit SCF784/00 Grote-mensenbeker
Cet avis concerne le produit SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés s'entendent pour dire que ce gobelet permet un développement buccodentaire sain (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)
72% des dentistes spécialisés en pédiatrie consultés recommanderaient la technologie à activation labiale (recherche indépendante en ligne, États-Unis, avril 2016)