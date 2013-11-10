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  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers
  • Helpt bij de overstap naar open bekers

Niet meer leverbaar

Philips AventGrote-mensenbeker

SCF784/00

4
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Helpt bij de overstap naar open bekers
Maak het makkelijker voor je peuter om van drinkbekers over te stappen naar open bekers, zonder te knoeien. Dankzij de met de lip geactiveerde technologie komt er alleen drinken uit de beker wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

De ideale overgangsbeker voor opgroeiende peuters

Helpt bij de overstap naar open bekers

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12m+

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

360° drinken langs de hele rand van de beker, zoals uit een open beker

Met deze beker zonder tuit kun je 360° drinken langs de hele rand, net als met een grote-mensenbeker.

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Door het ontwerp van deze beker zonder tuit kunnen tanden gezond groeien.

Met de lip geactiveerde technologie

Met de lip geactiveerde technologie

Deze beker zonder tuit heeft een uniek met de lip geactiveerd ventiel, zodat er alleen drinken uit de beker komt wanneer de lip van het kind tegen de rand drukt. Tussen de slokjes door gaat het ventiel automatisch dicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over knoeien.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Deze review is gemaakt voor SCF784/00 Grote-mensenbeker

Deze review is gemaakt voor SCF784/00 Grote-mensenbeker

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 77% van de ondervraagde kindertandartsen is het erover eens dat deze beker zorgt voor een gezonde ontwikkeling van de mond (onafhankelijk online onderzoek, VS, april 2016)

  2. 72% van de ondervraagde kindertandartsen raden de met de lip geactiveerde technologie aan (onafhankelijke online onderzoek, VS, april 2016)