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  • Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
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Arrêté

Philips AventTasses à paille

SCF760/00

3.9
| (22) Avis
Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez
La tasse avec paille Philips Avent SCF760/00 est la solution idéale quand bébé grandit. Anti-fuites, elle est facile à utiliser pour votre enfant et est dotée d'un couvercle vissable exclusif. Elle peut être entièrement démontée et nettoyée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Anti-fuites, pour devenir autonome plus facilement

Le couvercle vissable garde la paille propre, où que vous soyez

  • 260 ml

  • Paille 12 mois et +

Paille souple en silicone avec valve antifuite

Couvercle facilement vissable et dévissable par l'enfant

Le couvercle vissable garde la paille propre.

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3.9

sur 6

22

Avis

30/07/2013

België

België

Un must en balade !

Nous avons commencé avec la tasse à bec mais elle coulait par le petit trou permettant le passage de l'air... Notre cocotte était systématiquement trempée... Et puis grande découverte avec ce gobelet ! Elle adore boire à la paille, nous avions peur mais c'est super, elle a trouvé très vite l'utilisation et bois de grandes quantités. La paille reste bien propre grâce au bouchon pivotant. Et en effet... quelle simplicité de nettoyage ! Nous allons investir dans un plus grand (nous avons le 260) et dans le kit paille et brossette.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF760/00 Tasses à paille

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF760/00 Tasses à paille

22/06/2012

France

France

je l'adore

je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout

Oui, je recommande ce produit

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22/06/2012

France

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je l'adore

je l'ai acheter pour ma fille qui ne veut plus boire comme les bebes mais qui est encore trop petite(13 mois) pour boire au verre de grand donc quand avent ma envoyer un mail pour m'annoncer l'avenu de se verre a paille nous avons decider de le teste et super elle boit seule et comme une grande sans en mettre partout

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 