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Niet meer leverbaar
SCF760/00
260 ml
12m+, rietje
3.9
van 5
22
Reviews & awards
Marloes87
13/01/2019
Nederland
Super beker
Super fijne beker, gebruiken hem al zeker 1,5 jaar. Lekt niet, zoontje kan deze zelf niet open draaien. Heel fijn voor onderweg. Heeft wel 'n rietje kapot gebeten doordat hij er mee zat te spelen. Super kwaliteit verder!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje
annika2014
13/10/2014
Nederland
super goed
We hebben deze beker al 1,5jaar en het is nog in prima staat lekt niet en erg makkelijk in gebruik onze dochter dronk al vanaf 6 maanden eruit gecombineerd met een gewone beker. Het is erg fijn voor onderweg
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje
chantttie
02/11/2012
Nederland
dit is een top product, mijn zoontje kon er al met 6 maanden uit drinken!
ik vind het een hele fijne beker. Je moet wel goed uitkijken dat je de deksel er recht op draait, maar met een beetje aandacht, gaat dat prima! en nu dat er ook aparte ritjes te verkrijgen zijn ben ik er helemaal blij mee, want de rietjes worden na een tijdje gebruiken wel een beetje smoezelig. ben er erg blij mee!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF760/00 Voor bekers met rietje
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.