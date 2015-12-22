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Set van rietjes
Met borsteltje
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
gaucioso
22/12/2015
Italia
Geverifieerde koper
Ottima soluzione
ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia
Aigg
02/09/2015
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo prodotto
Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia
Miertjet77
05/04/2013
Nederland
Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!
Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Voor bekers met rietje
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.