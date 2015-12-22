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  • Altijd een schone beker met rietje
  • Altijd een schone beker met rietje
  • Altijd een schone beker met rietje
  • Altijd een schone beker met rietje

Philips AventVoor bekers met rietje

SCF764/00

4.7
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Altijd een schone beker met rietje
De Philips Avent-rietjesset met afwasborsteltje SCF764/00 bevat twee rietjes en een afwasborsteltje waarmee je het rietje in de beker altijd hygiënisch schoon kunt houden.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

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Voor bekers met rietje

SCF762/00

Siliconen rietjes met afwasborsteltje

Altijd een schone beker met rietje

  • Set van rietjes

  • Met borsteltje

Bevat set van 2 rietjes en een afwasborsteltje

Bekers met rietje van 260 ml

Het rietje is gemakkelijk schoon te maken dankzij het afwasborsteltje

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF764/00 Voor bekers met rietje

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 