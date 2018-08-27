Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
SCF762/00
340 ml
18 maanden en ouder, rietje
3.1
van 5
39
Reviews & awards
Jendo35
27/08/2018
Nederland
Fijne fles
Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje
Jolandavannimwegen
02/11/2013
Nederland
Top beker
Ik vind dit een top beker. Heb altijd bekers en flessen van Avent gehad. Super baby merk. Voordat mijn mannetje 1 werd begon ik met deze bekers. Hij heeft er ondertussen al 4 versleten in 1.5 jaar Super dat je er ook nieuwe rietjes voor kan halen. Alleen nu heb ik donderdag beker nr 5 gehaald....maar deze blijft lekken. Vooral als hij ondersteboven gehouden word. En als hij kantelt...lekt hij ook. Verder ben ik echt fan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje
Daphne83nl
02/11/2013
Nederland
Top beker
Ik vind dit een top beker. Heb altijd bekers en flessen van Avent gehad. Super baby merk. Voordat mijn mannetje 1 werd begon ik met deze bekers. Hij heeft er ondertussen al 4 versleten in 1.5 jaar Super dat je er ook nieuwe rietjes voor kan halen. Alleen nu heb ik donderdag beker nr 5 gehaald....maar deze blijft lekken. Vooral als hij ondersteboven gehouden word. En als hij kantelt...lekt hij ook. Verder ben ik echt fan!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.