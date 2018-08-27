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  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
  • Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.

Philips AventVoor bekers met rietje

SCF762/00

3.1
| (39) Reviews & awards
Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.
De Philips Avent-beker met rietje SCF762/00 is ideaal voor opgroeiende peuters. De beker is lekvrij, eenvoudig door peuters zelf te hanteren dankzij het unieke schroefdeksel. Alle onderdelen kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Lekvrij en geschikt voor zelfstandig gebruik

Dankzij de schroefdeksel blijft het rietje schoon.

  • 340 ml

  • 18 maanden en ouder, rietje

Zacht siliconenrietje met geïntegreerd lekvrij ventiel

Eenvoudig voor het kind om het deksel open en dicht te draaien

Schroefdeksel houdt het rietje schoon

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.1

van 5

39

Reviews & awards

27/08/2018

Nederland

Nederland

Fijne fles

Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje

02/11/2013

Nederland

Nederland

Top beker

Ik vind dit een top beker. Heb altijd bekers en flessen van Avent gehad. Super baby merk. Voordat mijn mannetje 1 werd begon ik met deze bekers. Hij heeft er ondertussen al 4 versleten in 1.5 jaar Super dat je er ook nieuwe rietjes voor kan halen. Alleen nu heb ik donderdag beker nr 5 gehaald....maar deze blijft lekken. Vooral als hij ondersteboven gehouden word. En als hij kantelt...lekt hij ook. Verder ben ik echt fan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje

02/11/2013

Nederland

Nederland

Top beker

Ik vind dit een top beker. Heb altijd bekers en flessen van Avent gehad. Super baby merk. Voordat mijn mannetje 1 werd begon ik met deze bekers. Hij heeft er ondertussen al 4 versleten in 1.5 jaar Super dat je er ook nieuwe rietjes voor kan halen. Alleen nu heb ik donderdag beker nr 5 gehaald....maar deze blijft lekken. Vooral als hij ondersteboven gehouden word. En als hij kantelt...lekt hij ook. Verder ben ik echt fan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF762/00 Voor bekers met rietje

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 