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Arrêté
SCF755/07
Anti-fuites
340 ml
18 mois et +
Plus aucun dégât! La nouvelle valve en attente de brevet garantit l'écoulement de l'eau uniquement lorsque l'enfant utilise le bec.
Il vous suffit de retirer la valve pour convertir la tasse d'apprentissage en tasse à bec.
Le bec incliné est conçu de façon à aider les tout-petits à apprendre à boire sans devoir trop pencher la tête en arrière.
2.3
sur 6
41
Avis
Leanne061214
01/07/2016
France
Le top
Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan
Cet avis concerne le produit SCF755/05 Tasse à bec
Cet avis concerne le produit SCF755/05 Tasse à bec
Vanessa
02/05/2016
France
Au Top
Bébé a adopté sa tasse d'apprentissage, aucune fuite ce qui est un plus. La valve est facile a retirer et a remettre. Facile a nettoyer, résistant (nombreuses chutes de la chaise haute), beau design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/07 Tasse à bec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/07 Tasse à bec
Coucke
23/08/2020
België
Acheteur vérifié
Super fles
enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels
Avantages
loopt niet uit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/07 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF755/07 Beker met drinktuit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.