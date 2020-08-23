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Niet meer leverbaar
SCF755/07
Nippen zonder knoeien
340 ml
18 m+
Geen geknoei meer! Het nieuwe ventiel (octrooi aangevraagd) zorgt ervoor dat er alleen water uitkomt wanneer je kindje drinkt.
Verwijder het ventiel en de drinkbeker wordt een beker met vrije toevoer.
De gebogen tuit is ontworpen om het voor peuters gemakkelijker te maken te drinken zonder hun hoofd te veel te hoeven kantelen.
2.3
van 5
41
Reviews & awards
Coucke
23/08/2020
België
Geverifieerde koper
Super fles
enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels
Voordelen
loopt niet uit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit
Eline23
28/09/2015
Nederland
Goede anti-lek beker
Fijne beker! Hij lekt niet, wel zorgen dat het plastic tussenstukje goed zit. Weinig onderdelen is makkelijk met reinigen, zo in/uit elkaar gehaald. Mijn dochter was er gelijk aan gewend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF755/07 Beker met drinktuit
JaninaL
09/12/2015
Deutschland
Endlich ein Becher der NICHT tropft
Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.