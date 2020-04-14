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Arrêté
Pour boire sans risques de fuites
260 ml
12 mois et +
Les poignées d'apprentissage aident les tout-petits à tenir le gobelet et à boire de façon indépendante. Elles ont été conçues pour une prise en main facile par votre enfant, et sont aussi caoutchoutées pour une meilleure adhérence.
Ce gobelet Philips Avent est exempt de BPA.
4.4
sur 6
19
Avis
94%
recommandent ce produit
Tomaatjes
14/04/2020
Nederland
Partie de promotion
Avent drink beker perfect,lekt niet
Prima beker,zeker voor kleintjes die toch zelf willen leren drinken,lekt niet als ze op de kop houden,prima met handgrepen,zodat ze het zelf kunnen leren
Avantages
Lekt niet,kleine handgrepen
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit
Irisxa
03/04/2020
Nederland
Partie de promotion
Goede fles voor een kind van 1
Makkelijk om te wassen, groot genoeg voor een kind van 1 Positief voor kind - leuke pinguïn, makkelijk om te drinken en greipen. Soms na dicht maken gaat de drink neusje naar een zeide, dus zit het niet in het midden meer.
Avantages
Goede kwaliteit
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit
Simone135
01/04/2020
Nederland
Partie de promotion
Top beker!
Heel tevreden met deze beker! Onze dochter (11 maanden) kan hier goed zelf mee drinken en de beker lekt niet!
Avantages
Houdt makkelijk vast en lekt niet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF747/01 Beker met drinktuit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.