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  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
  • Nippen zonder knoeien
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Niet meer leverbaar

Philips AventBeker met drinktuit

SCF747/04

4.4
| (19) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Nippen zonder knoeien
De BPA-vrije Philips Avent-drinkbeker heeft een zachte siliconen drinktuit waardoor je kindje zonder lekken kan drinken. Dankzij de zachte handvatten kan je peuter leren zelfstandig te drinken. Gemakkelijk voor je kind, handig voor jou.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Makkelijke overgang van fles naar beker

Nippen zonder knoeien

  • Nippen zonder knoeien

  • 260 ml

  • 12m+

Ingebouwd ventiel voor drinken zonder morsen

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Zachte oefenhandvatten voor kleine handjes

Met de oefenhandvatten kan je peuter de beker zelf vasthouden en zelfstandig drinken. Deze handvatten zijn gevormd voor kleine handjes en ze hebben bovendien rubber voor een stevige grip.

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal

Deze Philips Avent-beker is gemaakt van BPA-vrij materiaal.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

19

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

3
2

14/04/2020

Nederland

Nederland

Avent drink beker perfect,lekt niet

Prima beker,zeker voor kleintjes die toch zelf willen leren drinken,lekt niet als ze op de kop houden,prima met handgrepen,zodat ze het zelf kunnen leren

Voordelen

Lekt niet,kleine handgrepen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit

03/04/2020

Nederland

Nederland

Goede fles voor een kind van 1

Makkelijk om te wassen, groot genoeg voor een kind van 1 Positief voor kind - leuke pinguïn, makkelijk om te drinken en greipen. Soms na dicht maken gaat de drink neusje naar een zeide, dus zit het niet in het midden meer.

Voordelen

Goede kwaliteit

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit

01/04/2020

Nederland

Nederland

Top beker!

Heel tevreden met deze beker! Onze dochter (11 maanden) kan hier goed zelf mee drinken en de beker lekt niet!

Voordelen

Houdt makkelijk vast en lekt niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF747/01 Beker met drinktuit

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 