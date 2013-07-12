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Arrêté
SCF670/01
260 ml
12 mois et +
Cette adorable tasse permet de préserver la fraîcheur de la boisson de votre enfant plus longtemps lors de vos sorties
Système de débit contrôlé avec valve brevetée pour éviter les fuites, même si la tasse se retrouve à l'envers ou reste couchée sur le côté.
Le bec est conçu pour résister aux mordillements et fournir un débit plus rapide ; la tasse dispose d'une plus grande capacité pour les plus grands
3.7
sur 6
3
Avis
filou63
12/07/2013
France
SUPER PRODUIT
C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Petra78
13/10/2011
Nederland
Deze beker lekt echt niet
Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
moedervandriekids
13/03/2012
Nederland
heel slecht
In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.
Cet avis concerne le produit SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Cet avis concerne le produit SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Non interchangeable avec les autres tasses pour jeunes enfants Philips Avent