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Niet meer leverbaar
SCF670/01
260 ml
12m+
Deze hippe beker houdt het drankje van je kleine buiten de deur langer vers
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
Tuit is bijtvast en maakt sneller drinken mogelijk; de beker heeft een grotere capaciteit voor actieve kleintjes
3.7
van 5
3
Reviews & awards
Petra78
13/10/2011
Nederland
Deze beker lekt echt niet
Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
filou63
12/07/2013
France
SUPER PRODUIT
C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF670/01 Tasse Fraîcheur
moedervandriekids
13/03/2012
Nederland
heel slecht
In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.
Deze review is gemaakt voor SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Deze review is gemaakt voor SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Niet verwisselbaar met andere Philips Avent-drinkbekers voor peuters