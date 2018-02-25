Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
2 pièces
Débit lent
1 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
5.0
sur 6
9
Avis
100%
recommandent ce produit
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF652/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF652/27 Tétine Natural
carole33
06/09/2013
France
Idéal pour allaitement mixte
Idéal pour allaitement mixte, aucune difficulté à passer du sein au biberon. Tétine esthétique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF652/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF652/27 Tétine Natural
karyn
21/05/2013
France
Design, qualité
La forme de la tétine est géniale. très ressemblant aux mammelons.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF652/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF652/27 Tétine Natural
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011