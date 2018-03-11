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Niet meer leverbaar
2 stuks
Langzame speen
1m+
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
5.0
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Top
Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF652/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF652/27 Natural-Sauger
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF652/27 Tétine Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF652/27 Tétine Natural
MichelleMax
22/02/2017
Italia
Tettarelle 1m+ sono eccellenti
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF652/27 Tettarella Natural
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF652/27 Tettarella Natural
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011