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Arrêté
SCF651/27
2 pièces
Débit nouveau-né
0 mois et +
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
3.5
sur 6
11
Avis
SEV04
01/06/2013
France
PRODUIT EXCELLENT
CE PRODUIT A ETE MAGNIFIQUEMENT CREE PAR CONTRE UN SEUL BEMOL ATTENTION A CETTE TETINE POUR LES NOUVEAUX NES EN EFFET AVEC DU LAIT MATERNELLE LE DEBIT EST EXCELLENT MAIS BEAUCOUP TROP RAPIDE AVEC DU LAIT EN BOITE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Tétine Natural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Tétine Natural
AllSta22
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural-Sauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural-Sauger
Krümmel1
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural-Sauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF651/27 Natural-Sauger
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011