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Niet meer leverbaar
SCF651/27
2 stuks
Geschikt voor pasgeborenen
0m+
De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Kussentjes in de speen zorgen voor extra zachtheid en flexibiliteit zonder dat de speen inklapt. Je baby kan comfortabel en tevreden drinken.
Het innovatieve ontwerp met dubbel ventiel vermindert darmkrampjes en ongemak doordat er lucht in de fles stroomt en niet in het buikje van de baby.
3.5
van 5
11
Reviews & awards
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF651/27 Natural-speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF651/27 Natural-speen
AllSta22
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF651/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF651/27 Natural-Sauger
Krümmel1
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF651/27 Natural-Sauger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF651/27 Natural-Sauger
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011