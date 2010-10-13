ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
  • Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

Arrêté

Philips Avent VIASystème de conservation Avent

SCF614/10

5
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile
Le système de conservation Philips Avent est un système de conservation polyvalent qui permet un gain de place. Il est conçu pour s'adapter à l'âge de votre bébé. Utilisez le même pot pour conserver du lait maternel et la purée de votre bébé. Compatible avec tous les tire-laits et tétines Philips Avent.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Reconditionné Stérilisateur de biberons

Reconditionné Stérilisateur de biberons

SCF291/00R1

Stérilisateur de biberons

Stérilisateur de biberons

SCF291/01

Coffret cadeau stérilisateur

Coffret cadeau stérilisateur

SCF291/30

Stérilisateur

Stérilisateur

SCF293/01

Stérilisateur

Stérilisateur

SCF293/02

Sachets de stérilisation pour micro-ondes

Sachets de stérilisation pour micro-ondes

SCF297/05

Pot de conservation du lait

Système de conservation Philips Avent pour un stockage facile

  • Couvercles

Système avec couvercles vissables hermétiques

Système avec couvercles vissables hermétiques

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Parfait pour les déplacements

Parfait pour les déplacements

Idéal pour la conservation et le transport

À utiliser avec les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent

Ces couvercles peuvent être utilisés avec les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

13/10/2010

France

France

Très pratique

Ce système de conservation est très pratique et solide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF614/10 Avent Storage System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF614/10 Avent Storage System

14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF614/10 Avent Storage System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF614/10 Avent Storage System

15/05/2012

España

España

cierre muy bueno y permite apilar el producto

el cierre es fácil y seguro, a rosca. la tapa permite apilar los diferentes recipientes para guardarlos o trasportarlos con mayor facilidad

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF614/10 Avent Storage System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VIA SCF614/10 Avent Storage System

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.