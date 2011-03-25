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  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem
  • Handig Philips Avent-bewaarsysteem

Niet meer leverbaar

Philips Avent VIAAvent-bewaarsysteem

SCF614/10

5
| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Handig Philips Avent-bewaarsysteem
Het Philips Avent-bewaarsysteem is veelzijdig en ruimtebesparend en groeit met je baby mee. Je kunt dezelfde fles gebruiken voor het bewaren van moedermelk en babyvoeding. De fles past op alle Philips Avent-borstkolven en -spenen.
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Melkbewaarbeker

Handig Philips Avent-bewaarsysteem

  • Deksels

Lekvrij schroefsysteem

Lekvrij schroefsysteem

Veilig bewaren en vervoeren

Perfect voor onderweg

Perfect voor onderweg

Ideaal voor bewaren en meenemen

Voor gebruik met de Philips Avent-bewaarflessen voor moedermelk

De bewaardeksels voor moedermelk kunnen met de Philips Avent-bewaarflessen voor moedermelk worden gebruikt.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

25/03/2011

Nederland

Nederland

Ideaal om de melk in te verzamelen, later ook voor eten te gebruiken om voorraad in te vriezen...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF614/10 Avent-bewaarsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF614/10 Avent-bewaarsysteem

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF614/10 Avent Storage System

14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF614/10 Avent Storage System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VIA SCF614/10 Avent Storage System

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