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Électrique simple
Technologie Natural Motion
Coussin en silicone confortable
8 + 16 réglages
Le lait commence à s’écouler en seulement une minute grâce à notre technologie Natural Motion unique**. Avec une prise en main simple, un massage et une succion adaptés, il n’est pas surprenant que 97 % des mamans déclarent que le tire-lait est efficace*** et que 100 % des sages-femmes le recommandent.
Quelle que soit votre morphologie, le coussin en silicone souple et doux du tire-lait épouse confortablement votre sein et votre mamelon. Adapté à 99,98 %**** des tailles de poitrine***, pour une prise en main simple et sécurisée.
Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.4
sur 6
231
Avis
94%
recommandent ce produit
Liiliiiee
16/04/2023
France
Magique
Je n’ai jamais aussi bien tiré mon lait de ma vie ! En 2 mon 30 ml de tiré! Aucun tire lait ne m’a jamais donné ce résultat ! J’en ai essayé des tonnes ! Faites un tire lait main libre avec le même système d’aspiration il est top et les téterelles adaptables pour tous une turie !!! Vous êtes les meilleurs du marché vraiment !!! Tournez vous vers avent philips vous ne serez pas déçu
Avantages
Facile d’utilisation tire bcp de lait en peu de temps, téterelle adaptable pour tous, douceur au tirage
Contre
Le fait que ça soit pas main libre mais en vrai on tire tellement en peu de temps que ce n’est pas un vrai inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF397/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF397/11 Tire-lait électrique
Lea84850
29/06/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon tire lait
Très bon tire lait je recommande vivement. Il ne me fais pas mal et j’arrive à tirer 220ml en 15 minutes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Nawellmn
07/12/2020
France
Partie de promotion
Excellent produit
Ce tire lait à changé toutes mes habitudes !! Le coussin épouse mon sein parfaitement et les différents modes de stimulation sont géniales. Je n'ai ressenti aucune douleurs ni aucune gêne des le début car il est très facile d'utilisation. Ayant repris le travail rapidement j'apprécie de pouvoir continuer à allaité grâce a ce tire lait. Le fait qu'il soit facile à emporter est un plus non négligeable. Et bien on est charmé par le design :)
Avantages
Facile d'utilisation et à emporter. Le design
Contre
Manque une pochette de transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).
Pour 1K-SE : 70 % des participantes ont obtenu un REL dans les 60 secondes. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).
D'après les résultats des essais cliniques du produit auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019), score moyen pour les tire-laits électriques simples et doubles ; 95 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques simples) ; 100 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques doubles).
Basé sur : (1) Mangel et al. Difficultés d'allaitement, durée de l'allaitement, indice de masse corporelle maternelle et anatomie mammaire : sont-ils liés ? Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. Changements cutanés et douleurs au niveau du mamelon au cours de la 1ère semaine de lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes caucasiennes, États-Unis) ; (3) Ramsay et al. L'anatomie du sein humain en lactation redéfinie par l'échographie, 2005, (28 participantes, Australie).
Uniquement associé au biberon et aux autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.