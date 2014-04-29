ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace
  • Stérilisation ultra-pratique et efficace

Arrêté

Philips AventStérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

SCF286/02

4.2
| (84) Avis | 85% recommandent ce produit
Stérilisation ultra-pratique et efficace
Avec sa taille ajustable, le stérilisateur 4 en 1 prend très peu de place dans la cuisine. Le panier pour lave-vaisselle inclus vous permet de garder les éléments de petite taille ensemble dans le lave-vaisselle et de les transférer en un seul geste dans le stérilisateur.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Adaptable, facile à charger

Stérilisation ultra-pratique et efficace

  • Élimine 99,9 % des bactéries

  • Stérilise en 6 minutes

  • Peut contenir 6 biberons Philips Avent

  • Design ajustable 4 en 1

Stérilise biberons, tire-laits et accessoires de différents types

Le stérilisateur convient aux biberons à col standard et à col large, ainsi qu'à d'autres articles de puériculture tels que les tire-laits et autres accessoires.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

84

Avis

85%

recommandent ce produit

29/04/2014

België

België

9/10

JE TROUVE QUE LE PRODUIT IL EST TRÈS TRÈS BONS EXCELLENT TRÈS RAPIDE JE TROUVE QUI RÉPOND À MES ATTENTES MERCI

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

02/10/2016

France

France

ce produit est pratique, simple d'utilisation

ce stérélisateur est simple et pratique d'utilisation, il stérilise rapidement et sans contraintes. on peut l'emmener partout, et son panier via lave-vaiselle est très pratique. je le recommanderais

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1

10/01/2018

België

België

Perfect!

Ik ben super tevreden van deze sterilisator! Werkt perfect! Ik steriliseer wel met flessenwater waardoor ik geen last heb van kalkaanslag. Opmerking die ik las dat flessen zouden beschimmelen als je ze 24u laat zitten, tja is ook niet de bedoeling dat je ze 24u laat zitten in een vochtige gesloten ruimte. Staat trouwens ook in de bijsluiter. Ik zet ze direct op m'n droogrek en heb dus ook geen probleem. Super handig toestel waar je veel in kwijt kunt! Top!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 