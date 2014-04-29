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Arrêté
Élimine 99,9 % des bactéries
Stérilise en 6 minutes
Peut contenir 6 biberons Philips Avent
Design ajustable 4 en 1
Le stérilisateur convient aux biberons à col standard et à col large, ainsi qu'à d'autres articles de puériculture tels que les tire-laits et autres accessoires.
4.2
sur 6
84
Avis
85%
recommandent ce produit
PERSI
29/04/2014
België
9/10
JE TROUVE QUE LE PRODUIT IL EST TRÈS TRÈS BONS EXCELLENT TRÈS RAPIDE JE TROUVE QUI RÉPOND À MES ATTENTES MERCI
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 Stérilisateur électrique à vapeur 4 en 1
lolo2011
02/10/2016
France
ce produit est pratique, simple d'utilisation
ce stérélisateur est simple et pratique d'utilisation, il stérilise rapidement et sans contraintes. on peut l'emmener partout, et son panier via lave-vaiselle est très pratique. je le recommanderais
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Caroline82
10/01/2018
België
Perfect!
Ik ben super tevreden van deze sterilisator! Werkt perfect! Ik steriliseer wel met flessenwater waardoor ik geen last heb van kalkaanslag. Opmerking die ik las dat flessen zouden beschimmelen als je ze 24u laat zitten, tja is ook niet de bedoeling dat je ze 24u laat zitten in een vochtige gesloten ruimte. Staat trouwens ook in de bijsluiter. Ik zet ze direct op m'n droogrek en heb dus ook geen probleem. Super handig toestel waar je veel in kwijt kunt! Top!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.