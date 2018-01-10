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  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
  • Heel gemakkelijk en effectief steriliseren

Niet meer leverbaar

Philips Avent4-in-1 elektrische stoomsterilisator

SCF286/02

4.2
| (84) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Heel gemakkelijk en effectief steriliseren
De 4-in-1 sterilisator kan in grootte worden aangepast en neemt daardoor weinig ruimte in de keuken in. Het meegeleverde vaatwasmachinemandje houdt kleine items in de vaatwasser bij elkaar, zodat ze allemaal tegelijk in de sterilisator kunnen.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flexibel en eenvoudig te vullen

Heel gemakkelijk en effectief steriliseren

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Steriliseert in 6 minuten

  • Voor 6 Philips Avent-flessen

  • Aanpasbaar 4-in-1-ontwerp

Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

Eenvoudig schoon te maken, kan veilig worden gesteriliseerd

Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.

Geschikt voor het steriliseren van verschillende flessen, borstkolven en accessoires

De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

84

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

10/01/2018

België

België

Perfect!

Ik ben super tevreden van deze sterilisator! Werkt perfect! Ik steriliseer wel met flessenwater waardoor ik geen last heb van kalkaanslag. Opmerking die ik las dat flessen zouden beschimmelen als je ze 24u laat zitten, tja is ook niet de bedoeling dat je ze 24u laat zitten in een vochtige gesloten ruimte. Staat trouwens ook in de bijsluiter. Ik zet ze direct op m'n droogrek en heb dus ook geen probleem. Super handig toestel waar je veel in kwijt kunt! Top!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator

16/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Excellent product

Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

27/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

best sterliser

I am using the Philips Avent 4-in-1 electric steam steriliser for 3/4 weeks now and I use it everyday. I must say this is the best sterliser i have ever used It only takes 6 minutes to sterlise the items. I sterilize everything in it eg: breast pumping equipment, bottles, straws, cups, dummys... this also include a dishwasher basket which is very handy.It also comes apart very easily for cleaning and can be used in a few different configurations, depending on the amount of items you plan to sterilize. I am very happy with this product.It is very simple and fast. Would definitely recommend....SO far So happy

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser

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  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 