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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Doodt 99,9% van de bacteriën
Steriliseert in 6 minuten
Voor 6 Philips Avent-flessen
Aanpasbaar 4-in-1-ontwerp
Dankzij het open ontwerp kun je de verwarmingsplaat eenvoudig schoonmaken en keer op keer steriliseren met schone stoom.
De sterilisator is geschikt voor gebruik met babyflessen met een standaardhals en een brede hals, maar is ook geschikt voor andere babyproducten zoals borstkolven en accessoires.
4.2
van 5
84
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Caroline82
10/01/2018
België
Perfect!
Ik ben super tevreden van deze sterilisator! Werkt perfect! Ik steriliseer wel met flessenwater waardoor ik geen last heb van kalkaanslag. Opmerking die ik las dat flessen zouden beschimmelen als je ze 24u laat zitten, tja is ook niet de bedoeling dat je ze 24u laat zitten in een vochtige gesloten ruimte. Staat trouwens ook in de bijsluiter. Ik zet ze direct op m'n droogrek en heb dus ook geen probleem. Super handig toestel waar je veel in kwijt kunt! Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286/02 4-in-1 elektrische stoomsterilisator
Iwona83
16/01/2022
United Kingdom
Geverifieerde koper
Excellent product
Fantastic product really easy to set up and use . Nice modern design. No Issues so far so good .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
maviti
27/06/2019
United Kingdom
Onderdeel van promotie
best sterliser
I am using the Philips Avent 4-in-1 electric steam steriliser for 3/4 weeks now and I use it everyday. I must say this is the best sterliser i have ever used It only takes 6 minutes to sterlise the items. I sterilize everything in it eg: breast pumping equipment, bottles, straws, cups, dummys... this also include a dishwasher basket which is very handy.It also comes apart very easily for cleaning and can be used in a few different configurations, depending on the amount of items you plan to sterilize. I am very happy with this product.It is very simple and fast. Would definitely recommend....SO far So happy
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF286 4-in-1 electric steam steriliser
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.