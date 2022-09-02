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Arrêté
SCF284/02
Élimine 99,9 % des bactéries
Stérilise en 6 minutes
Peut contenir 6 biberons Philips Avent
Design ajustable 3 en 1
La conception modulaire unique du stérilisateur est facilement ajustable à vos différents biberons et accessoires et permet un positionnement simplifié. Le chargement et le déchargement sont ainsi rendus pratiques et l'espace occupé dans votre cuisine est réduit.
Le stérilisateur maintient son contenu (biberons, tire-laits, etc.) stérile jusqu'à 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
Peut contenir jusqu'à 6 biberons Philips Avent Classiques et Naturels de 330 ml (11 oz) à stériliser en une seule fois.
3.7
sur 6
249
Avis
Evangelia07
02/09/2022
België
Très bon produit
Je ne peux donner qu'un avis positif. Aucun soucis de rouille contrairement aux avis négatifs ici et pourtant il a servi pour deux enfants et fonctionne toujours très bien, il suffit de l'entretenir convenablement. Grande capacité et rapide.
Avantages
Rapidité, taille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
demonia51
14/08/2020
France
excelent produit
très simple à utilisé ce stérilisateur peut stérilisé 6 biberons en même temps et le tout en seulement 10 minutes, simple et- rapide à utilisé il est simple à déplacer si besoin, il suffit juste de 100 ml d'eau pour chaque utilisation, je l'utilise depuis la naissance de bébé et j'en suis vraiment satisfaite
Avantages
rapide, simple à utilisé
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
nanoune
23/12/2017
France
Très bon produit
Produit simple d’utilisation, stérilisation rapide et assez de place pour stériliser plusieurs biberons à la fois
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF284/02 Stérilisateur électrique à vapeur 3 en 1
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.