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Niet meer leverbaar
SCF284/02
Doodt 99,9% van de bacteriën
Steriliseert in 6 minuten
Voor 6 Philips Avent-flessen
Aanpasbaar 3-in-1-ontwerp
Dankzij het unieke modulaire ontwerp van de sterilisator kun je de flessen en accessoires flexibel plaatsen en gemakkelijk ordenen. Dit maakt het in- en uitruimen zeer eenvoudig. Bovendien neemt het apparaat weinig ruimte in de keuken in.
De sterilisator maakt gebruik van natuurlijke stoom voor het steriliseren van babyflessen en andere producten en het doden van 99,9% van alle schadelijke bacteriën zonder chemicaliën te gebruiken. Zo kun je erop vertrouwen dat al je babyflessen en andere producten steriel zijn.
De sterilisator zorgt ervoor dat babyflessen, borstkolven enz. maximaal 24 uur steriel blijven wanneer het deksel gesloten blijft.
3.7
van 5
249
Reviews & awards
Magie
21/07/2018
België
een echte aanrader
Zeer praktisch in gebruik. Je kan de sterilisator ook makkelijk meenemen als je op vakantie gaat. Geen stralingen van de microgolf op de producten. Snel klaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Brands
13/01/2012
Nederland
3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Zeer goede kwaliteit en makelijk in gebruik! Top..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF284/02 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Mummy88
10/07/2018
United Kingdom
Onderdeel van promotie
Easy to use great design
I love this product it is so convenient as you can pick what basket you need so the size of the items you can sterilise. It is great to find a steriliser that you can fit the weaning equipment in with ease. We have even been on holiday with the steriliser as was so compact and no need so us to worry about the accommodation not having a microwave and buying another. I like that it says safe for 24hours once done and it only takes 6 mins. It is small so fits in our kitchen table without taking over and the lead is generous so you aren’t restricted. It is easy to delimescale when needed. Fits in my larger bottles from USA so would probably fit any brand.
Deze review is gemaakt voor SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Deze review is gemaakt voor SCF284/01 3-in-1 electric steam steriliser
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.